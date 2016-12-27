Білорусь готується вступити в СОТ до 2020 року

Лукашенко підписав указ про розвиток Білорусі на найближчі п'ять років.

Білорусь готується вступити до СОТ у найближчі п'ять років

Білорусь розраховує вступити у Всесвітню торгову організацію (ВТО) до 2020 року, говориться у "Програмі соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2016-2020 роки".

"Планується підготовка проекту підсумкової доповіді, яка встановлює пакет зобов'язань Республіки Білорусь у якості члена СОТ. Вступ в поточному п'ятилітті країни у СОТ на умовах, що враховують національні інтереси, сприятиме поглибленню інтеграції Республіки Білорусь у багатосторонню торговельну систему, розширенню зовнішньоторговельних зв'язків країни з членами СОТ, розвитку експорту", - йдеться в указі, підписаному президентом країни Олександром Лукашенком.

Зазначається, що вступ до СОТ дасть додаткові можливості компаніям з Білорусі зайняти відповідне місце серед провідних світових компаній, що спеціалізуються на машинобудуванні, енергетиці, фармацевтиці, телекомунікації та інформаційних технологіях.

Раніше повідомлялося, що Україна і Білорусь планують істотно збільшити співробітництво у сфері машинобудування. Зокрема, представники обох країн домовилися про спільне виробництво тролейбусів і розширення модельного ряду ліфтів спільного виробництва.

Як повідомлялося раніше, Білорусь зайняла провідні позиції з експорту в Україну світлих нафтопродуктів. За підсумками 10 місяців 2016 року білоруські постачальники експортували в Україну 3,3 млн тонн світлих нафтопродуктів, продемонструвавши 80% зростання на постачання бензину і 35% зростання поставок дизельного палива.