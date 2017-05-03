Безробіття в єврозоні у березні залишилося на мінімумі за 8 років - 9,5%

Середньорічне безробіття в єврозоні в 2017 році складе 9,6%, в ЄС - 8,1%.

Безробіття в Європі демонструє стабільність Безробіття в 19 країнах єврозони в березні залишилася на рівні 9,5%, що є найнижчим показником з травня 2009 року, свідчать дані Статистичного управління Європейського союзу (Eurostat).

Однак експерти очікували зменшення безробіття до 9,4%.

Кількість безробітних зменшилася на 5 тис відносно лютого - до 15,515 млн осіб. В тому числі в Італії їх число скоротилося до 2,98 млн порівняно з 3,06 млн, а в Іспанії - до 4,09 млн з 4,13 млн.

Європейська безробіття стабільно, хоча і повільно, скорочується з моменту початку зростання економіки регіону в середині 2013 року. У березні найнижчі показники в ЄС фіксувалися в Чехії (3,2%), Німеччини (3,9%) і на Мальті (4,1%). У числі відстаючих як і раніше, Іспанія (18,2%) та Італія (11,7%), а також Греція - 23,5% у січні.

У 28 країнах Євросоюзу безробіття зменшилася до 8% в порівнянні з 8,1% в лютому.

Згідно з прогнозом Єврокомісії, середньорічне безробіття в єврозоні в 2017 році складе 9,6%, в ЄС - 8,1%.

Нагадаємо, що в Україні реальна кількість безробітних становить близько 1,9 млн осіб, в той час як в службах зайнятості офіційно зареєстровано близько 400 тис непрацевлаштованих громадян.

Повідомлялося, що станом на 1 лютого 2017 порівняно з аналогічною датою минулого року кількість безробітних зменшилася на 16% до 429 тис осіб.

Влада Греції звернулися до Світового банку з проханням виділити фінансову допомогу у сумі 3 млрд євро на боротьбу з безробіттям.