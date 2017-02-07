Банківські депозити в 2016 році зросли на 117,6 млрд грн

Спостерігалося зниження ставок за депозитами фізичних осіб.

Депозити в 2016 році зросли, а відсотки за депозитами впали.

За 2016 рік вклади клієнтів банків зросли на 117,6 млрд грн., повідомляється в огляді Національного банку України "Огляд банківського сектора".

Поетапна відміна обмежень на зняття вкладів позитивно вплинуло на довіру населення до банків. Частка коштів населення і бізнесу в зобов'язаннях банків протягом року зросла з 64,0% до 73,4%.

Крім того, у 2016 році також спостерігалося зниження процентних ставок за депозитами. Так, відсоток за 12-місячними депозитами фізичних осіб за рік знизився на 3,8 в.п. до 17,5% річних гривень і на 2,2 в. п. до 5,7% річних у доларах.

Збільшення припливу коштів дало можливість фінустановам повернули 30,2 млрд грн, раніше отриманих від НБУ.

Нагадаємо, в березні 2016 року НБУ планував запровадити новий інструмент підтримки банків у разі відтоку депозитів під назвою Emergency Liquidity Assistance (ELA).

У 2014-2015 роках Україна зіткнулася з важкою банківською кризою, що завдало нищівного удару по довірі до банківської системи і її регулятора. За даними соцопитувань, на кінець липня 2015 року не довіряли банкам переважна більшість (76,5%) українців.