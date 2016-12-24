Банки використовують інтернет-банкінг для відходу від відповідальності за обслуговування клієнтів - думка

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У банків є багато хитрощів для того, щоб змусити клієнта скористатися послугою інтернет-банкінгу.

Банки масово переводять клієнтів на карткову систему та інтернет-банкінг BRASIL 247 DT.UA.

"Якщо ви хочете заплатити за комунальні послуги, вам пропонують це зробити в інтернет-банкінгу, у крайньому випадку — через іншу машину, термінал. А щоб клієнти не товпилися біля каси, є багато хитрощів — програма зависла, технічну перерву, а також звіряча вартість послуги", - зазначає автор.

У той же час менеджер одного зі столичних банків Віталій К. додає, що для клієнтів це обертається багатьма мінусами, наприклад, нещодавно почали надходити масові сигнали про блокування банківських карт.

Крім того, за словами Вареник, інтернет-банкінг привертає особливу увагу шахраїв, оскільки, на відміну від банківських баз даних, які важко зламати, злом робочого комп'ютера клієнта — справа нескладна.

"Вкрасти гроші з віртуальної карти набагато легше, ніж з реального рахунку. Технічні збої, комп'ютерні віруси, відключення електроживлення — все це може отруїти життя користувача інтернет-банкінгу. Під час профілактичних робіт протягом декількох годин не можна користуватися онлайн-депозитом. Дуже часто "зависають" платежі — це можуть бути тимчасові відмови, пов'язані з взаємодією різних банківських систем. Багато клієнтів інтернет-банкінгу скаржаться на проблеми з отриманням СМС-паролів і на труднощі з входом в систему", - пише вона.

Проте ключовим аспектом є те, що відповідальність за операції по інтернету лягає на тих, хто їх проводить.

"Відповідальність за сплату комунальних платежів та інших платіжних операцій по інтернету лягає на самих клієнтів — ніяких гарантій, як це забезпечує квитанція в касі, у них немає..." - підсумовує автор.

Детальніше про особливості інтернет-банкінгу в Україні читайте у статті Наталії Вареник "Інтернет-банкінг: для людини або проти нього?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".