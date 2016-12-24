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Банки використовують інтернет-банкінг для відходу від відповідальності за обслуговування клієнтів - думка

24 грудня в 09:33

У банків є багато хитрощів для того, щоб змусити клієнта скористатися послугою інтернет-банкінгу.

Интернет банкинг
Банки масово переводять клієнтів на карткову систему та інтернет-банкінг
BRASIL 247
Українські банки намагаються мінімізувати свої витрати за рахунок скорочення співробітників, що виливається в переклад клієнтів та послуг на карткову систему та інтернет-банкінг. Таким чином, банки фактично перекладають частину роботи на клієнтів, пише Наталя Вареник у своїй статті для DT.UA.

"Якщо ви хочете заплатити за комунальні послуги, вам пропонують це зробити в інтернет-банкінгу, у крайньому випадку — через іншу машину, термінал. А щоб клієнти не товпилися біля каси, є багато хитрощів — програма зависла, технічну перерву, а також звіряча вартість послуги", - зазначає автор.

У той же час менеджер одного зі столичних банків Віталій К. додає, що для клієнтів це обертається багатьма мінусами, наприклад, нещодавно почали надходити масові сигнали про блокування банківських карт.

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Крім того, за словами Вареник, інтернет-банкінг привертає особливу увагу шахраїв, оскільки, на відміну від банківських баз даних, які важко зламати, злом робочого комп'ютера клієнта — справа нескладна.

"Вкрасти гроші з віртуальної карти набагато легше, ніж з реального рахунку. Технічні збої, комп'ютерні віруси, відключення електроживлення — все це може отруїти життя користувача інтернет-банкінгу. Під час профілактичних робіт протягом декількох годин не можна користуватися онлайн-депозитом. Дуже часто "зависають" платежі — це можуть бути тимчасові відмови, пов'язані з взаємодією різних банківських систем. Багато клієнтів інтернет-банкінгу скаржаться на проблеми з отриманням СМС-паролів і на труднощі з входом в систему", - пише вона.

Проте ключовим аспектом є те, що відповідальність за операції по інтернету лягає на тих, хто їх проводить.

"Відповідальність за сплату комунальних платежів та інших платіжних операцій по інтернету лягає на самих клієнтів — ніяких гарантій, як це забезпечує квитанція в касі, у них немає..." - підсумовує автор.

Детальніше про особливості інтернет-банкінгу в Україні читайте у статті Наталії Вареник "Інтернет-банкінг: для людини або проти нього?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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