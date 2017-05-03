Банк Порошенко і його друзів активно кредитує бізнес акціонерів

70% депозитного портфеля "Міжнародного інвестиційного банку" - депозити пов'язаних осіб.

МІБ не згоден з НБУ щодо складу пов'язаних осіб банку companion.ua

На кінець березня сформованірезерви покривали кредитний портфель на досить скромні в порівнянні з іншими ТОП-банками 16,3% (при тому, що 99% кредитів видано юрособам), пише Finbalance

Кредитний портфель МІБ в січні-березні скоротився на 135 млн грн (-6,4%) до 1,99 млрд грн, тоді як у 2016 році - на 129 млн грн (-5,7%). Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів зменшився на 194 млн грн (-4,3%) до 4,34 млрд грн, тоді як в минулому році збільшився в 2,3 рази (2,6 млрд грн).

Обсяг коштів клієнтів в першому кварталі зменшився на 225 млн грн (-3,5%) до 6,14 млрд грн, тоді як в 2016 році виріс на 1,35 млрд грн (+26,8%).

МІБ у звітності наводить дані, що обсяг депозитів пов'язаних осіб у його портфелі на кінець березня склав 4,3 млрд грн (у т. ч. 1,1 млрд грн - кошти найбільших акціонерів, а 3,2 млрд грн - кошти компаній під спільним контролем). Це 70% всього депозитного портфеля банку.

У звітності за 2016 рік МІБ констатував, що значення нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих пов'язаним особам банку (Н9), на кінець грудня становив 1,7% (нормативне значення Н9 - не більше 25%). Разом з тим, банк уточнив, що в минулому році НБУ своїми рішеннями відніс до складу пов'язаних осіб банку додатково 40 осіб.

"Банк, не погоджуючись з НБУ і приводячи йому свої аргументи, за станом на 1 січня 2017 року не визнав цих осіб пов'язаними особами та не врахував їх заборгованість при розрахунку нормативу Н9. В разі врахування цієї заборгованості значення даного нормативу склало б 341,68%, що перевищує допустиме значення. Банк після дати (у лютому-квітні 2017 року) визнав зазначених осіб пов'язаними особами та включив їх заборгованість в розрахунок нормативу Н9, при цьому його значення припинило відповідати нормативним, а банк подав до Національного банку України план заходів щодо поступового приведення значення даного нормативу до допустимого рівня", - відзначають в банку.

Також банк визнав, що на 31 грудня 2016 року його значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента Н7 склало 33,98% (нормативне значення Н7 не більше 25%).

"Починаючи з лютого місяця в 2015 році банк не дотримувався нормативу Н7 внаслідок стрімкого зростання офіційного курсу долара стосовно національної валюти України. При цьому розмір заборгованості, виражений в іноземній валюті, за кредитами, за якими відбулося зазначене порушення, не збільшувався. Банк подав до Національного банку України план заходів щодо усунення цього порушення", - зазначив МІБ.

За даними звітності МІБ, на кінець 2016 року левова частка його кредитного портфеля була сконцентрована у сферах, в яких мають бізнес-інтереси його акціонери (в т. ч. ремонт авто, транспорт, виробництво харчових продуктів, агросектор).

Акціонери "Міжнародного інвестиційного банку" - президент України Петро Порошенко (60%), заступник голови парламентської фракції БПП Ігор Кононенко (15%). Серед міноритарних акціонерів діти директора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтина Ворушиліна.

Раніше повідомлялося, Порошенко зберігає в МІБ майже $ 27 млн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів надав ПАТ "Ленінська кузня" Порошенка на період до 1 червня 2018 року право на здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва та імпорту товарів військового призначення в інтересах власного виробництва.