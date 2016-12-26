Антимонопольний комітет схвалив поглинання швейцарською Glusco мережі АЗС "Роснефть" в Україні

Компанія викупить також Лисичанський НПЗ.

АМКУ дозволив швейцарському трейдеру купити активи "Роснефть" в Україні rosneft.ru

Антимонопольний комітет України дав згоду на покупку компанією Glusco Energy SA (Швейцарія) понад 50% акцій Rosneft Management Company Ltd і Fargrade Ltd (обидві Кіпр), на які оформлені ПРАТ "Линік" (Лисичанський НПЗ, Луганська обл.) та мережа автозаправних станцій компанії "Роснефть" (РФ) в Україні, повідомила прес-служба АМКУ.

Раніше Комітет відмовляв Glusco схвалення покупки.

Мережа АЗС "Роснефти" в 12 областях України нараховує 141 об'єкт, що працює під торговими марками Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл".

Водночас, на Rosneft Management Company Ltd. і Fargrade Ltd. оформлено ТОВ "ТНК-Індастріз Україна" (чистий збиток у 2015 році – 1,3 мільярда гривень, виручка – 2,8 мільярда гривень), "РН-Карт України" (чистий прибуток в 2015 році - 4,5 мільйона гривень, виручка – 2,1 мільярда гривень), а також ПРАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" (експлуатує Лисичанський НПЗ).

Лисичанський НПЗ є "наймолодшим" з українських нафтопереробних підприємств. Його загальна потужність - близько 7 мільйонів тонн нафтової сировини на рік. Завод здатний випускати пальне стандарту Євро-4, а також партії ДТ стандарту Євро-5. Підприємство було зупинено у 2012 році через збитковість.

Glusco Energy S. A. входить до групи компаній Proton Energy Group S. A. (Швейцарія) - трейдеру нафти і нафтопродуктів.

Як повідомлялося, в Росії продали пакет акцій (19,5%) державної нафтогазової компанії "Роснефть". Покупцем виступив консорціум, що складається з двох компаній - Glencore (Щвейцарія) і "Катарського суверенного фонду" (Катар). Росія як держава отримає від операції 10,5 мільярдів євро надходжень до держбюджету.