Антимонопольний комітет оштрафував Приватбанк на 82 тисячі гривень

АМКУ викрив банк у порушенні законодавства про захист економічної конкуренції.
Відповідне рішення було прийнято в понеділок, 26 грудня, повідомляє прес-служба АМКУ.
Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізації Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн. Кабмін також доручив Мінфіну випустити ОВДП на суму до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.
22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ "Приватбанк", в результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.
Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації Приватбанку читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA