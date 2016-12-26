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Антимонопольний комітет оштрафував Приватбанк на 82 тисячі гривень

26 грудня в 18:24

АМКУ викрив банк у порушенні законодавства про захист економічної конкуренції.

Приватбанк
Приватбанк оштрафували за несвоєчасне інформування АМКУ
Alimkin / Depositphotos
Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ комерційний банк "Приватбанк" на 82 тисячі 600 гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді подачі відомству інформації в неповному обсязі у встановлений термін.

Відповідне рішення було прийнято в понеділок, 26 грудня, повідомляє прес-служба АМКУ.

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Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізації Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн. Кабмін також доручив Мінфіну випустити ОВДП на суму до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ "Приватбанк", в результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.

Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації Приватбанку читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Приватбанк НБУ Нацбанк АМКУ штраф
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