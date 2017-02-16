АМКУ зацікавився новим фармацевтичним монополістом

Під контролем ПРАТ "Дарниця" може виявитися виробництво препаратів, що впливають на серцево-судинну систему, і інших лікарських засобів.

Антимонопольний комітет України почав розгляд справи про придбання ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" акцій ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", повідомляє прес-службу АМКУ.

В Антимонопольному комітеті зазначають, що дана операція призведе до того, що понад 50% голосів у вищому органі управління акціонерного товариства буде зосереджено у одного власника.

Як результат, відбудеться концентрація на ринках лікарських засобів, зокрема: засобів, що впливають на травну систему і метаболізм; засобів, що впливають на систему крові; засобів, що впливають на серцево-судинну систему; дерматологічних засобів; протимікробних засобів для системного застосування; засобів, що впливають на опорно-руховий апарат; засобів, що діють на нервову систему; проти паразитних засобів, інсектицидів і репелентів; засобів, що діють на респіраторну систему.

Нагадаємо, що в жовтні 2016 року АМКУ оштрафував ряд фармацевтичних компаній на загальну суму майже 2,8 млн грн за таємну домовленість, націлену на поділ ринку ліків. Компанія "Серв'є Україна" (Київ) була оштрафована на 1,7 млн грн, "Оптіма-Фарм, ЛТД" (Київ) - на 180 тис. грн, "БаДМ" (Дніпро) – на 903 тис. грн. Також за змову щодо розподілу ринків у сфері держзакупівель, була оштрафована компанія "Серв'є Україна" - на 340 тис. грн, "АльбаУкраина" (Бориспіль) – на 340 тис. грн, "Людмила-Фарм" - на 26 тис. грн і "а'ста" (Київ) – на 424 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет оштрафував на 1,65 млн гривень п'ятьфармацевтичних компаній за змову при участі в державних тендерах. Згідно з законом "Про захист економічної конкуренції", АМКУ оштрафував "Алкон Фармасьютикалз" на 937 тис. 526 грн, "БаДМ" – на 302 тис. 387 грн, "Оптима-Фарм" – на 69 тис. 503 грн, "Вента" – на 1 тис. 94 грн і "Альба Україна" – на 339 тис. 999 грн.