АМКУ вивчає ймовірність змови держбанків

Держбанки могли домовитися про зниження ставок депозиту, процентнe політикe і поділ ринку.

АМКУ оцінює можливість змови держбанків.

Антимонопольний комітет України вивчає питання про можливу змову державних банків щодо зниження ставок за депозитами. Про це повідомили в АМКУ, передає FinClub

"Сьогодні Антимонопольний комітет України вивчає питання функціонування ринку банківських послуг на конкурентній основі в контексті збільшення кількості банків з державною часткою та зростання їх частки в окремих сегментах ринку банківських послуг", - поінформували у відомстві.

В АМКУ також повідомили, що 24 лютого направили запити про надання інформації в три професійні об'єднання учасників ринку банківських послуг та банки.

"Отримана інформація буде проаналізована на предмет необхідності вжиття заходів для забезпечення державного захисту конкуренції з урахуванням вимог законодавства", - відзначили в АМКУ.

Нагадаємо, що 20 лютого три держбанки – "Приватбанк", "Ощадбанк" і "Укргазбанк" - одночасно знизили ставки за депозитами.

На початку лютого голова "Приватбанку" Олександр Шлапак заявляв, що держбанки планують "домовитися і з питань процентної політики, і про можливий поділ ринку".

Також повідомлялося, що за 2016 рік вклади клієнтів банків зросли на 117,6 млрд грн. Частка коштів населення і бізнесу в зобов'язаннях банків протягом року зросла з 64,0% до 73,4%.

У березні 2016 року НБУ планував запровадити новий інструмент підтримки банків у разі відтоку депозитів під назвою Emergency Liquidity Assistance (ELA).

У 2014-2015 роках Україна зіткнулася з важкою банківською кризою, що завдало нищівного удару по довірі до банківської системи і її регулятора. За даними соцопитувань, на кінець липня 2015 року не довіряли банкам переважна більшість (76,5%) українців.