АМКУ дозволив "Кернелу" скупити відразу десять агропідприємств

Операції забезпечують понад 50% голосів у вищих органах управління підприємств.

АМКУ дозволив «Кернелу» збільшити свою ринкову частку Антимонопольний комітет дозволив холдингу "Кернел" придбати контрольні пакети акцій десяти українських аграрних підприємств. Про це з посиланням на дані АМКУ, передає "УНІАН".

Купівля підприємств у Київській, Черкаській та Вінницькій областях буде оформлена на нидерландськую компанію Jerste B. V, яка належить "Кернелу".

Зокрема, Jerste BV отримала дозвіл на придбання частки в статутному капіталі сільськогосподарських підприємств "Агро Інвест Україна" (г. Київ), "Агро Логістика Україна" (Київська обл.), "Богданівське Вірфіл Лімітед" (Київська обл.), "Долинка-Агро" (Черкаська обл.), "Київська Русь Вірфіл Лімітед" (Київська обл.), "Колос Вірфіл Лімітед" (Київська обл.), "Коритня-Агро КМ" (Черкаська обл.), "Лан Вірфіл Лімітед" (Київська обл.), "Лукашівка і К" (Черкаська обл.) і "Юшківці-Агро" (Вінницька обл.). Операції забезпечують понад 50% голосів у вищому органі управління товариств.

"Кернел" – найбільший виробник та експортер соняшникової олії, виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Вертикально-інтегрована структура компанії будується на тісно пов'язаних між собою бізнес-сегментах: виробництво, експорт і внутрішні продажу соняшникової олії; рослинництво; експорт зернових культур; надання послуг щодо зберігання і перевалки зерна на елеваторах і портових терміналах. З 2007 року акції компанії торгуються на WSE. "Кернел" завершив 2016 ФГ з чистим прибутком в $ 225,2 млн, що в 2,1 рази більше, ніж у 2015 ФР. Його виручка скоротилася на 14,6% - до $ 1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $ 346,4 млн.

Нагадаємо, що найбільшим одержувачем відшкодування податку на додану вартість у березні 2017 року, як і в січні-лютому, став агроэкспортер "Кернел-Трейд" – 1,335 млрд грн (за два перших місяці року – 2,194 млрд грн).