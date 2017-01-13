Активісти РПР закликали депутатів прийняти закон про фінансову поліцію

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Профільний комітет парламенту в 2017 році не обговорював трактування норм закону про внесення змін до Податкового кодексу.

Додаткові фінансові надходження до бюджету від діяльності податкової міліції не покривають державні витрати на її утримання, повідомили в "Реанімаційному пакеті реформ" Державна фіскальна служба

Експерти з питань податкової та бюджетної політики "Реанімаційного пакету реформ" закликали Верховну Раду активізувати роботу з розгляду, доопрацювання і ухвалення закону про фінансову поліції в зв'язку зз 1 січня.

Проаналізувавши норми закону закону про внесення змін до Податкового кодексу для поліпшення інвестиційного клімату (№1797-VIII), експерти зробили висновок про неможливість усунення технічної помилки (неправильна нумерація пунктів) шляхом внесення правок або надання роз'яснень.

Як повідомив активіст РПР Олег Гетьман із посиланням на першого заступника голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Андрія Журжія, у 2017 році комітет не обговорював трактування норм закону про внесення змін до Податкового кодексу, що передбачає ліквідацію податкової міліції.

"Що стосується листа Ніни Южаніної (голова податкового комітету Ради, – Ред.) до ДФС України з питань ліквідації податкової міліції, варто зазначити, що комітет з питань податкової та митної політики не розглядав це питання. Власне, народні депутати, члени комітету, цього року ще не збиралися на спільні засідання, а тому це позиція висловлена особисто Ніною Петрівною", – процитував Журжія Гетьман на своїй сторінці у Facebook ввечері в п'ятницю, 13 січня.

Експерти РПР звернули увагу, що припинення роботи податкової міліції протягом кількох місяців до створення фінполиції не призведе до розбалансування державних фінансів, так як "додаткові доходи бюджету, одержані завдяки податковій міліції, не покривають навіть вартість утримання цього органу, а платники податків повинні усвідомлювати, що будь-які злочини, вчинені ними за період створення фінансової поліції, будуть неминуче розслідувані нею по завершенню цього процесу".

Як повідомлялося, під час голосування за державний бюджет на 2017 рік депутати помилково підтримали норму про ліквідацію податкової міліції та вилучення відповідного розділу з Податкового кодексу з 1 січня.

У зв'язку з цим міністр фінансів Олександр Данилюк пообіцяв ініціювати прийняття закону про створення фінансової поліції найближчим часом.

У той же час керівництво ГФС заявило, що податкова міліція працюватиме до тих пір, поки не буде створено орган, який її замінить, пославшись на роз'яснення голови парламентського комітету комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної.