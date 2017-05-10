Акціонери ЄБРР продовжили обмеження на проекти банку в Росії – Данилюк

За рішення проголосувала більшість акціонерів.

Росія не відстояла свої інтереси в ЄБРР ru.publika.md

Керуючі Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) не підтримали скасування економічних санкцій проти Росії, повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Представники РФ на засіданні Ради керуючих ЄБРР сьогодні на Кіпрі безрезультатно спробували досягти скасування введених в 2014 році обмежень на фінансування проектів в РФ.

"На засіданні абсолютна більшість акціонерів підтримали продовження обмежень щодо проектів ЄБРР в Росії", – написав міністр у Facebook.

За його словами, основною аргументацією російського керівника було нанесення цими обмеженнями шкоди розвитку приватного сектора економіки Росії і, нібито, негативний їх вплив на результати роботи ЄБРР.

ЄБРР відкрив в Україні четверте представництво і завершив формування представницьких офісів в Україні.