Акціонери ЄБРР продовжили обмеження на проекти банку в Росії – Данилюк

За рішення проголосувала більшість акціонерів.
Представники РФ на засіданні Ради керуючих ЄБРР сьогодні на Кіпрі безрезультатно спробували досягти скасування введених в 2014 році обмежень на фінансування проектів в РФ.
"На засіданні абсолютна більшість акціонерів підтримали продовження обмежень щодо проектів ЄБРР в Росії", – написав міністр у Facebook.
За його словами, основною аргументацією російського керівника було нанесення цими обмеженнями шкоди розвитку приватного сектора економіки Росії і, нібито, негативний їх вплив на результати роботи ЄБРР.
ЄБРР відкрив в Україні четверте представництво і завершив формування представницьких офісів в Україні.Інтерфакс-Україна