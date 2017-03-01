Ахметов увійшов до ТОП-500 мільярдерів за версією Bloomberg



Єдиний український багатій в списку зайняв 483 рядок рейтингу.

Ахметов все ще входить в список найбагатших людей світу ФК Шахтер

Американське агентство Bloomberg презентувало свою версію ТОП-500 мільярдерів світу, на першому місці в якому засновник Microsoft Білл Гейтс зі статком 85,2 млрд доларів.

У списку є лише один український бізнесмен, власник енергетичних і металургійних підприємств Рінат Ахметов, стан якого оцінюється в 3,66 млрд доларів. Він на 483 рядку списку Bloomberg.

Рік тому в іншому рейтингу, за версією рейтингу Forbes, Ахметов значився ка власник стану в 2,3 млрд доларів.

Серед іноземних власників бізнесу в Україні в ТОП-500 увійшов також індійський бізнесмен Лакшмі Митаттал, якому належить металургійний гігант "Криворіжсталь".

Що стосується Ахметова, то нагадаємо, що у березні 2014 року Forbes оцінював статки Ріната Ахметова в 12,5 млрд доларів.

Як повідомлялося, бойовики "ДНР" і "ЛНР" заявили про взяття під свій контроль ряду великих підприємств в ОРДЛО, частина з яких входять до структур Ахметова.