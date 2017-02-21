13 банків розрахувались з Фондом гарантування вкладів

На даний час Фонд управляє активами цих банків.

13 банків розрахувалися з Фондом гарантування.

Тринадцять банків погасили борги перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Про це заявив заступник директора-розпорядника ФГВФО Андрій Оленчик, повідомляє FinClub "Станом на 1 лютого 13 банків вже погасили вимоги Фонду. Зараз Фонд здійснює виключно управління активами цих банків і продаж активів", - сказав Оленчик.Серед таких банків: "Прайм-банк", "Грін Банк", "Укрбізнесбанк" (УББ), "Всеукраїнський банк розвитку" (ВБР), "Преміум", "Кредитпромбанк", "ТК Кредит", "Софійський" і "Смартбанк".

За словами Оленчика, переважно це банки, які були виведені з ринку через непрозору структуру власності, здійснення ризикових операцій і не мали проблем з ліквідністю.



Балансова вартість активів цих банків становить 18,7 млрд грн, оцінкова – 7,7 млрд грн.

Нагадаємо, що в червні 2016 року керівник Нацбанку Валерія Гонтарєва заявила, що у Україні не залишилося банків з непрозорою структурою власності. Всі акціонери та бенефіціари банків відомі НБУ.

Раніше, у лютому 2016 року, Нацбанк відніс банк "ТК Кредит" до категорії неплатоспроможних, і вивів його з ринку через непрозору структуру власності.

Повідомлялося також, що у складений Нацбанком список банків з непрозорою структурою власності на кінець 2015 року входило 48 фінустанов, на які припадало всього 7% активів всієї банківської системи.