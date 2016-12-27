Загублену в роки Другої Світової античну статую з музею Берліна виявили в Ермітажі

У 1946 році експонат був внесений у інвентар, як французька скульптура 17 століття.

Зниклу в Берліні виявили скульптуру в Санкт-Петербурзі

Антична скульптура "Вікторія Кальватоне", яка до 1939 року зберігалася в Берліні і в роки Другої Світової війни була загублена, в ході наукових досліджень була виявлена у фондах Ермітажу в Санкт-Петербурзі, повідомила прес-служба музею.

"Про це повідомляє стаття в наданому Фонду прусського культурної спадщини науковому журналі Державного Ермітажу в Санкт-Петербурзі. У статті йдеться, що статуя Вікторії при вступі в Ермітаж у 1946 році була внесена у інвентар, як французька скульптура 17 століття. Довгі роки вона перебувала у спеціальному фонді музею, і зовсім недавно з'явилася можливість дослідити та ідентифікувати скульптуру", - йдеться в повідомленні.

В результаті роботи з архівними матеріалами та на підставі техніко-технологічної експертизи російським фахівцям вдалося визначити походження об'єкта серед переміщених культурних цінностей, що надійшли з музеїв Берліна.

Після встановлення повної інформації, Ермітаж і німецькі колеги домовилися про спільне дослідження скульптури.

Скульптура "Вікторія Кальватоне" була знайдена в 1836 році поблизу Кальватоне в Італії, в Ломбардії, на кордоні провінцій Кремона і Мантуя. У грудні 1841 року директор картинної галереї Густав Фрідріх Ваген придбав колекцію скульптур для Королівського музею в Берліні, куди вона надійшла навесні 1842 року.