Загинув відомий швейцарський альпініст Улі Штек

Володар престижної нагороди "Золотий льодоруб" планував знову підкорити Еверест.

Друге сходження на Еверест виявилося для Штека фатальним - колаж DT.UA

ШвейцарськийУлі Штек розбився під час акліматизації на Евересті, повідомляє BBC Ukrainian

Штек, відомий великою швидкістю сходження, завзятістю і витривалістю, за що отримав прізвисько "швейцарська машина", вже підкоряв Еверест у 2012 році. Цього разу він планував піднятися на вершину гори за іншим маршрутом і без кисневого балона.

У Федерації альпінізму Непалу вважають, що альпініст послизнувся, що пй стало причиною смерті. Штека знайшли на Евересті та на гелікоптері доставили до столиці Непалу Катманду.

У середу, 26 квітня, Штек писав на своїй сторінці в соціальній мережі, що за день піднявся на сім тисяч метрів від базового табору і повернувся назад. Він вважав, що "активна акліматизація - кращий спосіб звикання до великої висоти".

У 2012 році Штек піднімався на Еверест без кисневого балона, а у 2015 році підкорив 82 альпійських піки вище 4 тисяч метрів за 62 дні.

У тому ж 2015 році він зійшов на одну з найбільш відомих вершин у світі - Північну стіну Ейгера - за 2 години 47 хвилин. При тому, що у перших альпіністів цей шлях займав кілька днів.

У 2009 році швейцарець отримав міжнародну нагороду за видатні досягнення в альпінізмі, яка щорічно присуджується французьким журналом Montagnes і The Groupe de Haute Montagne (GHM). В парі з Симоном Антаматтеном він зробив першопроходження в альпійському стилі північної стіни Tengkampoche (6487 метра) в Гімалаях. Крім того, Штек також встановив декілька рекордів зі сверхшвидкого одиночного підйому по класичним маршрутами.

Він сприяв популяризації альпінізму, за мотивами його сходжень було знято кілька пригодницьких фільмів.

У травні 2016 року Ірина Галай стала першою українкою, яка підкорила Еверест – найвищу гору планети, розташовану в Гімалаях.

Детальніше про роботу творця і керівника творчо-спортивного дитячого табору "ЕкстреМал", колишнього заступника начальника Контрольно-рятувальної (гірської) служби України Сергія Чумаченка читайте у статті Алли Котляр " Не бійтеся давати дітям дорослі знання" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".