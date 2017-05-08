"Євробачення": як змінювалася система голосування в історії конкурсу

Вперше конкурс був проведений у 1956 році.

Система голосування на "Євробаченні" змінювалася кілька разів Eurovision world

У цьому році в Києві пройде вже 62 міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", переможець якого буде визначатися суддями і глядачами конкурсу. Але така система голосування була не завжди. Як повідомляє Eurovision world , з 1956 року, коли конкурс був проведений вперше, система кілька разів змінювалася.

1956 – голосування здійснювалося колегією з двох суддів, яка могла віддати два бали за пісню, яка їм сподобалася найбільше. При цьому саме голосування журі завжди залишалося таємним.

1957-1961 рік – кожну країну представляло журі з 10 осіб, кожен з яких міг віддати один бал за пісню, яка сподобалася йому найбільше.

1962 – кожна країна була представлена колегією з 10 суддів, яка могла присудити один, два або три бали будь-якому конкурсанту.

1963 – кожну країну представляла колегія з 20 суддів, який могли присудити один, два, три, чотири і п'ять балів.

1964 – 1966 рік – кожну країну представляла колегія з 10 суддів, яка могла присудити один, три і п'ять балів.

1967 – 1970 рік – кожну країну представляло 10 суддів, кожен з яких міг віддати один бал одній пісні.

1971 – 1973 рік – кожна країна була представлена двома суддями, кожен з яких міг віддати від одного до п'яти балів вподобаній пісні.

1974 рік – країни представлені колегією з 10 суддів, кожен з яких міг віддати один бал вподобаній пісні.

1975 – 1996 рік – країни представлені колегією з 11 суддів (пізніше число зросло до 16), журі присуджує 1-8, 10 і 12 балів пісні.

1997 рік – голосування проходить як в попередні роки, але в п'яти країнах (Австрія, Німеччина, Швеція, Швейцарія і Великобританія) використовується телеголосування.

1998 – 2000 рік – кожна країна-учасниця повинна використовувати телеголосування.

2001 – 2002 рік – телеголосування або голосування журі та телеголосування 50/50. Кожна країна-учасниця повинна була зробити вибір між 100% телеголосуванням або версією 50/50.

2003-2008 рік – кожна країна-учасниця повинна була використовувати телеголосування.

2009-2012 рік – телеголосування та голосування журі використовуються 50/50. Голоси телеглядачів перераховувалися з розрахунком на те, щоб поставити пісням 1-8, 10 і 12 балів. Так само перераховувалися голоси п'яти членів журі. Потім дані обох голосувань складалися для того, щоб поставити фінальні 1-8, 10 і 12 балів конкурсантам.

2016-2017 рік – використовується голосування глядачів і журі. Колегія з п'яти суддів у кожній країні виставляє конкурсантам 1-8, 10 і 12 балів. Голоси телеглядачів також перераховуються, щоб поставити конкурсантам 1-8, 10 і 12 балів.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.