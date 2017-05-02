"Євробачення": представники України на конкурсі

Вперше представник нашої країни виступив на конкурсі у 2003 році.

Україна бере участь у "Євробаченні" з 2003 року

Історія України на "Євробаченні" почалася у 2003 році. Тоді нашу країну на конкурсі представивз піснею Hasta la vista. Дебютний виступ принесло Україніна конкурсі.

А ось вже 2004 рік став роком першої перемоги України на "Євробаченні". Саме тоді Руслана представила Європі "Дикі танці", отримала перше місце, а Київ став містом-господарем конкурсу у 2005 році.

2005 рік запам'ятався виступом групи Гринджоли, яка виконала негласних гімн Помаранчевої революції "Разом нас багато". Пісня отримала лише 30 балів, а Україна посіла 19 місце.

У 2006 році на "Євробачення" в Грецію поїхала Тіна Кароль з піснею Show me your love, зайнявши сьоме місце.

Вєрка Сердючка представляла Україну на "Євробаченні-2007" з хітом Dancing Lasha Tumbai. Незважаючи на те, що букмекери пророкували Україні перемогу, перше місце на конкурсі посіла Марія Шерифович з піснею "Молитва", а Вєрка Сердючка виявилася на другому місці.

Ще одне друге місце на конкурсі Україна посіла в 2008 році, коли на конкурс поїхала Ані Лорак з піснею Shady Lady.

А ось Світлана Лобода, яка поїхала на "Євробачення 2009 року" з піснею Be My Valentine, зайняла 12 місце.

Співачка Альоша, яка представляла Україну на "Євробаченні 2010", зайняла 10 місце.

У 2011 році українська співачка Міка Ньютон зайняла у Міжнародному конкурсі пісні четеверте місце, виконавши пісню Angel.

Гайтана, яка виконала пісню "Be my guest" на конкурсі в 2012 році, зайняла 15 місце.

А ось у 2013 році наша країна посіла третє місце, завдяки виступу Злати Огневич з піснею Gravity.

У 2014 році Україна посіла шосте місце. Представником країни на Євробаченні 2014 стала Марія Яремчук з піснею Tick-Tock.

У 2015 році Україна не брала участь у конкурсі через нестабільну фінансову і політичну ситуацію в країні.

Зате 2016 рік став роком другої перемоги нашої країни на конкурсі, на якому Україну представляла Джамала з піснею "1944".

У цьому році Україну на конкурсі представить група O. Torvald з піснею Time.