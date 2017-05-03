"Євробачення 2017": відкриття основних локацій конкурсу та програма столичних заходів

Заходи, приурочені до конкурсу, будуть проходити в Києві до 14 травня.

Заходи в рамках "Євробачення" проходитимуть у Києві з 14 травня Eurovision.tv

Перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017" відбудеться менше, ніж через тиждень, а заходи, приурочені конкурсу, будуть проходити в столиці України по 14 травня.

30 квітня – 14 травня

30 квітня відбулося офіційне відкриття фан-зони на Софійській площі. Крім того, ці два тижні за подіями конкурсу можна буде стежити в розважальній зоні на Троїцькій площі, розважальній зоні Feel Ukraine на Контрактовій площі, розважальній зоні "Євробачення: Ретроспектива" на Поштовій площі, розважальній зоні "Перший київський пленер Art Kyiv Fort 2017 на території Національного історико-архітектурного заповідника "Київська фортеця".

1 – 14 травня

Працюватиме офіційна локація "Євробачення" Euroclub центрі "Парковий". Тут можна буде зустріти зірок конкурсу, отримати автограф та сфотографуватися з улюбленим артистом.

4 – 14 травня

4 травня відбудеться офіційне відкриття фан-зони Eurovision Village, яка буде розташовуватися на вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної, включаючи тротуари.

4 - 7 травня

Відбудеться Міжнародний фестиваль "Київський тиждень мистецтв". Під час заходу будуть проходити виставки в київських галереях, наукові конференції, концерти, вечірки із залученням цікавих музикантів.

5 - 14 травня

У міській галереї мистецтв "Лавра" відбудеться арт-фестиваль Face of art.

7 травня

Відбудеться церемонія відкриття конкурсу в центрі "Парковий". На площі Конституції і алеї біля Маріїнського палацу (від вул. Михайла Грушевського до оглядового майданчика) буде діяти червона доріжка церемонії відкриття "Євробачення".

8, 10, 12 травня

У Міжнародному виставковому центрі відбудуться генеральні репетиції півфіналів і фіналу конкурсу, які будуть допущені глядачі.

12 - 14 травня

Протягом трьох днів з 19:00 до 23:00 на Поштовій, Михайлівській і Контрактовій площах можна буде спостерігати 3D-mapping-show Kyiv Light Fest.