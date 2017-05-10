"Євробачення 2017": результати першого півфіналу

У фінал конкурсу вийшли 10 учасників.

У фінал "Євробачення" вийшли 10 конкурсантів Eurovision.tv

У Києві пройшов перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017" , в якому виступили 18 учасників, які боролися за право представляти свою країну у фіналі конкурсу.

За підсумками голосування глядачів і національних журі країн-учасниць конкурсу у фінал "Євробачення" проходять представники

Молдови

Азербайджану

Греції

Швеції

Португалії

Польщі

Вірменії

Австралії

Кіпру

Бельгії

Другий півфінал конкурсу відбудеться 11 травня, а ім'я переможця буде відомо 13 травня.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.