"Євробачення 2017": результати другого півфіналу

Визначені ще 10 фіналістів конкурсу.

Стали відомі імена ще 10 фіналістів "Євробачення 2017"

У Києві відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017" , за результатами якого у фінал вийшли 10 конкурсантів.

За підсумками голосування національних журі країн-учасниць конкурсу і глядачів фіналістами "Євробачення 2017" стали конкурсанти з

Болгарії

Білорусі

Хорватії

Угорщини

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Данії

Ізраїлю

Румунії

Норвегії

Нідерландів

Австрії

Раніше до фіналу вийшли представники Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру та Бельгії.

Фінал конкурсу, за підсумками якого стане відоме ім'я переможця та країна, яка буде приймати у себе "Євробачення" наступного року, відбудеться 13 травня.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

Пізніше стало відомо, що участь у "Євробаченні 2017" візьмуть 43 країни, на одну більше, ніж в 2016 році.

25 лютого стало відомо, що Україну цього року на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.