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"Євробачення 2017": букмекери зробили прогноз після першого півфіналу

11 травня в 18:06

Фаворитом як і раніше залишається представник Італії.

франчес габбани
Франческо Габбани залишається головним претендентом на перемогу
Європейські букмекерські контори приймають ставки на переможця міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017". Як повідомляє Еurovisionworld.com, найбільш вірогідним переможцем конкурсу в цьому році все ще залишається представник Італії Франческо Габбані з піснею Occidentali's Кагма.

На другому місці розмістився португалець Сальвадор Собрал, а замикає трійку лідерів учасник з Болгарії Крістіан Костов.

Україна, яку представляє рок-група О. Torvald, на даний момент займає 27 місце в загальному рейтингу.

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Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Євробачення конкурс Україна пісенний
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