"Євробачення 2017": букмекери зробили прогноз після першого півфіналу

Фаворитом як і раніше залишається представник Італії.

Франческо Габбани залишається головним претендентом на перемогу

Європейські букмекерські контори приймають ставки на переможця міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017" . Як повідомляє Еurovisionworld.com , найбільш вірогідним переможцем конкурсу в цьому році все ще залишається представник Італії Франческо Габбані з піснею Occidentali's Кагма.

На другому місці розмістився португалець Сальвадор Собрал, а замикає трійку лідерів учасник з Болгарії Крістіан Костов.

Україна, яку представляє рок-група О. Torvald, на даний момент займає 27 місце в загальному рейтингу.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.