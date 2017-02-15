Визначено режисера ігрового фільму про Мулан

Повнометражний ігровий фільм зніме Нікі Каро.
Продюсером картини виступить Біл Конг, а сценарій напишуть Рік Джаффа і Аманда Сілвер.
Очікується, що фільм вийде на екрани в листопаді 2018 року.
Оригінальний мультфільм вийшов в 1998 році. В основі "Мулан" — класична китайська поема про дівчину на ім'я Хуа Мулань, яка вирушає на війну замість свого батька.
Нікі Каро відома за такими картинами, як "Північна країна" і "Удача винороба". Режисер також вже співпрацювала з Disney: у 2015-му вона зняла стрічку "Тренер" з Кевіном Костнером у головній ролі.
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