Визначено режисера ігрового фільму про Мулан

Повнометражний ігровий фільм зніме Нікі Каро.

Нікі Каро зніме фільм про Мулан Кинопоиск

Студія Disney вибрала режисера повнометражного ігрового фільму "Мулан", який стане перезапуском класичного мультфільму. Як повідомляє Entertainment Weekly, зйомками фільму займеться режисер Нікі Каро.

Продюсером картини виступить Біл Конг, а сценарій напишуть Рік Джаффа і Аманда Сілвер.

Очікується, що фільм вийде на екрани в листопаді 2018 року.

Оригінальний мультфільм вийшов в 1998 році. В основі "Мулан" — класична китайська поема про дівчину на ім'я Хуа Мулань, яка вирушає на війну замість свого батька.



Нікі Каро відома за такими картинами, як "Північна країна" і "Удача винороба". Режисер також вже співпрацювала з Disney: у 2015-му вона зняла стрічку "Тренер" з Кевіном Костнером у головній ролі.

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