Визначені всі фіналісти "Євробачення-2017"

У Києві пройшли вже обидва півфінали конкурсу "Євробачення-2017", за результатами яких визначені всі фіналісти пісенного конкурсу. У фінал, який відбудеться вже завтра, вийшли представники 26 країн.

Отже, за результатами першого півфіналу у фінал вийшли виконавець зі Швеції - Робін Бенгтссон (Robin Bengtsson) з композицією "I can't Go On", виконавець з Португалії Сальвадор Собраль (Salvador Sobral), група Sunstroke Project з Молдови, представниця Азербайджану Дихаж (Dihaj), співачка з Греції Демі (Demy), виконавиця з Польщі Кася Мош (Kasia Moś), учасник з Вірменії Арцвик (Artsvik), учасник з Австралії Ісайя (Isaiah), представник Кіпру Овиг (Hovig), учасниця з Бельгії Бланш (Blanche).

За результатами воторого півфіналу у фінал пройшли представник з Болгарії Крістіан Костов (Kristian Kostov), дует з Білорусі Naviband, Жак Худек (Jacques Houdek) з Хорватії, виконавець з Угорщини Джосі Папай (Грати Pápai), співачка з Данії Аня (Anja), виконавець з Ізраїлю IMRI, дует з Румунії Ілінка і Алекс Флорея (Ilinca ft. Alex Florea), виконавець JOWST з Норвегії, представниці Нідерландів OG3NE, представник Австрії Натан Трент (Nathan Trent).

Також у фінал за умовами конкурсу завжди виходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія, а також представник приймаючої країни, якій у цьому році стала Україна.

25 лютого стало відомо, що Україну цього року на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.