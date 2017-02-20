Визначені лауреати престижної Шевченківської премії-2017

Вони офіційно стануть лауреатами, коли президент підпише відповідний указ.

Шевченківський комітет визначився з переможцями

Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка назвав переможців 2017 року.

Ними стали:

у номінації "Література, публіцистика, журналістика" - Іван Малкович (книга віршів "Подорожник з новими віршами")

у номінації "Візуальні мистецтва" - Микола Малишко (художній проект "Лінія" (Скульптура))

у номінації "Музичне мистецтво" - Богдана Фроляк (Симфонія-реквієм "Праведна душа ...", хорова кантата "Колір", музичний твір "Присниться сон мені");

у номінації "Кіномистецтво" - Степан Коваль (анімаційний серіал "Моя країна - Україна").

Вони офіційно стануть лауреатами, коли президент підпише відповідний указ.

Лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка в 2016 році стали режисер Олег Сенцов, дисидент і публіцист Левко Лук'яненко, балетмейстер Раду Поклітару, співачка Анжеліна Швачка і художник Михайло Гуйда.

Національна премія імені Тараса Шевченка - найвища творча відзнака в Україні. Премію присуджують за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва. Щорічно присуджується до п'яти нагород.