Визначена команда ведучих "Євробачення 2017"

Вперше в історії конкурс будуть вести три чоловіка.
Ведучі були визначені за результатами конкурсу, який проводився в кілька етапів. Крім досвіду ведення телевізійних шоу в прямому ефірі, претенденти повинні були продемонструвати знання англійської мови, почуття гумору, впевненість, артистизм і різноманітні таланти.
У Володимира Остапчука та Олександра Скічка - багаторічний досвід ведення шоу і прямих ефірів. Вони, як вважають організатори конкурсу,- яскраві телевізійні персонажі, які можуть похвалитися відмінним почуттям гумору і вільним володінням англійської мови.
Тимур Мірошниченко - експерт "Євробачення", ведучий каналу "UA: Перший". Він був коментатором міжнародного пісенного конкурсу з 2011 року і вів Дитяче "Євробачення" в Києві у 2009 і 2013 роках. Він виступить у ролі ведучого грін-руму, де учасники конкурсу чекають оголошення результатів.
Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.
9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.
На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.
Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.
Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.1tv.com.ua