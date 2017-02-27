Визначена команда ведучих "Євробачення 2017"

Вперше в історії конкурс будуть вести три чоловіка.

Вести "Євробачення" в цьому році будуть Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тимур Мірошниченко. 1tv.com.ua

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" , який цього року пройде в Києві, назвали команду ведучих. Як повідомляється на сайті каналу "UA:Перший", у перші в історії конкурс будуть вести три чоловіка: Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тимур Мірошниченко.

Ведучі були визначені за результатами конкурсу, який проводився в кілька етапів. Крім досвіду ведення телевізійних шоу в прямому ефірі, претенденти повинні були продемонструвати знання англійської мови, почуття гумору, впевненість, артистизм і різноманітні таланти.

У Володимира Остапчука та Олександра Скічка - багаторічний досвід ведення шоу і прямих ефірів. Вони, як вважають організатори конкурсу,- яскраві телевізійні персонажі, які можуть похвалитися відмінним почуттям гумору і вільним володінням англійської мови.

Тимур Мірошниченко - експерт "Євробачення", ведучий каналу "UA: Перший". Він був коментатором міжнародного пісенного конкурсу з 2011 року і вів Дитяче "Євробачення" в Києві у 2009 і 2013 роках. Він виступить у ролі ведучого грін-руму, де учасники конкурсу чекають оголошення результатів.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.