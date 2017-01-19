Вийшов новий трейлер фільму "Логан" про Росомаху

Прем'єра фільму запланована на 3 березня.
У далекому майбутньому Логан і професор Ксав'єр залишилися без команди Людей Ікс, тепер тільки вони можуть протистояти могутній корпорації під керівництвом Натаніела Ессекса, яка планує знищити світ. В умовах, коли здатності до регенерації у Логана з віком згасають, а Ксав'єр втрачає пам'ять через прогресуючу хворобу Альцгеймера, в боротьбі проти лиходія їм може прийти на допомогу тільки жіночий клон Росомахи, юна Лаура Кінні.
Головну роль у фільмі виконав Х'ю Джекман.
Раніше був опублікований трейлер фільму "Ліга справедливості".DT.UA