Вийшов новий трейлер фільму "Логан" про Росомаху

Прем'єра фільму запланована на 3 березня.

Х'ю Джекман зіграє постарілого Росомаху Кинопоиск

Студія 20th Century Fox на своєму каналі на YouTube опублікувала трейлер фільму "Логан" , який розповість про Росомасі – супергероя з "Людей Ікс".

У далекому майбутньому Логан і професор Ксав'єр залишилися без команди Людей Ікс, тепер тільки вони можуть протистояти могутній корпорації під керівництвом Натаніела Ессекса, яка планує знищити світ. В умовах, коли здатності до регенерації у Логана з віком згасають, а Ксав'єр втрачає пам'ять через прогресуючу хворобу Альцгеймера, в боротьбі проти лиходія їм може прийти на допомогу тільки жіночий клон Росомахи, юна Лаура Кінні.

Головну роль у фільмі виконав Х'ю Джекман.

Раніше був опублікований трейлер фільму "Ліга справедливості".