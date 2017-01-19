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Вийшов новий трейлер фільму "Логан" про Росомаху

19 січня в 17:04

Прем'єра фільму запланована на 3 березня.

логан
Х'ю Джекман зіграє постарілого Росомаху
Кинопоиск
Студія 20th Century Fox на своєму каналі на YouTube опублікувала трейлер фільму "Логан", який розповість про Росомасі – супергероя з "Людей Ікс".

У далекому майбутньому Логан і професор Ксав'єр залишилися без команди Людей Ікс, тепер тільки вони можуть протистояти могутній корпорації під керівництвом Натаніела Ессекса, яка планує знищити світ. В умовах, коли здатності до регенерації у Логана з віком згасають, а Ксав'єр втрачає пам'ять через прогресуючу хворобу Альцгеймера, в боротьбі проти лиходія їм може прийти на допомогу тільки жіночий клон Росомахи, юна Лаура Кінні.

Головну роль у фільмі виконав Х'ю Джекман.

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Раніше був опублікований трейлер фільму "Ліга справедливості".

За матеріалами: DT.UA
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Теги фільм Росомаха трейлер Джекман
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