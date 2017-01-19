Витік епізоду "Шерлока" стався через порушення співробітником Першого каналу правил безпеки

Російський Перший канал планує посилити процедуру безпеки.

Останній епізод четвертого сезону "Шерлока" виявився в мережі через порушення правил безпеки Entertainment Weekly

Російський Перший канал завершив розслідування ситуації з витоком останнього епізоду серіалу "Шерлок" в мережу і встановив, що причиною витоку стало порушення правил безпеки одним зі співробітників каналу, повідомляє "Интерфакс".

"Перший канал завершив розслідування з приводу онлайн-витоку останнього епізоду четвертого сезону "Шерлока". Ми з жалем повідомляємо, що один з наших співробітників, не маючи злого умислу, порушив суворі протоколи безпеки, допустивши злочинну недбалість при виконанні посадових обов'язків. Внаслідок цього файл потрапив у мережу", - йдеться в повідомленні телеканалу. Канал також приніс свої вибачення HARTSWOOD-FILMS, BBC Worldwide і фанатам "Шерлока" по всьому світу.

В релізі також відзначається, що ВВС Worldwide вітає рішення телеканалу посилити процедуру безпеки для виключення подібних ризиків в подальшому.

Епізод під назвою "Остання справа" потрапив в мережу 14 січня, майже за добу до офіційної прем'єри на телеканалі ВВС. Творці телесеріалу звернулися до росіян з проханням не поширювати останній епізод четвертого сезону, який нелегально потрапив у мережу.