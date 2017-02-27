Відповідальність за помилку на врученні "Оскара" взяла на себе аудиторська компанія

Мюзикл "Ла-Ла Ленд" був помилково названий кращим фільмом.

Відповідальність за помилкове оголошення кращого фільму на "Оскарі" взяла на себе аудиторська фірма

Відповідальність за помилку, яка сталася під час вручення премії "Оскар" у категорії "Кращий фільм", взяла на себе міжнародна аудиторська фірма PricewaterhouseCoopers. Заяву фірми, яка зберігає конверти з іменами переможців, було опубліковано на сайті Американської кіноакадемії

"Ми приносимо вибачення "Ла-Ла Ленд", "Місячному сяйву", Воррену Бітті, Фей Данауей і глядачам "Оскара" за помилку, яка сталася під час оголошення переможця в номінації "Кращий фільм". Ведучим був виданий конверт з іншою номінацією, після виявлення чого помилка була негайно виправлена. В даний час ми розслідуємо обставини, при яких таке стало можливим", - йдеться в заяві.

Компанія також наголошує, що дякує Джиммі Кіммелу, номінантам, Академії і каналу ABC "за ту витонченість, з якою вони впоралися з ситуацією".

Нагадаємо, що церемонія вручення премії "Оскар" відбулася в Лос-Анджелесі в ніч на 27 лютого. Вона завершилася помилковим врученням нагороди в категорії "Кращий фільм" мюзиклу "Ла-Ла Ленд". Помилка була відразу ж виправлена і статуетку отримав фільм "Місячне сяйво".