Відомий актор Караченцов потрапив в ДТП

72-річний актор госпіталізований з черепно-мозковою травмою.

Караченцов госпіталізований після ДТП

В Московській області РФ у ДТП потрапив відомий радянський і російський актор Микола Караченцов.

Аварія сталася ввечері у понеділок, 27 лютого, автомобіль Toyota Highlander, який зіткнувся з вантажівкою "Газель", вилетів на узбіччя і перекинувся. Караченцов, який був пасажиром "Тойоти", госпіталізований з черепно-мозковою травмою, пише "Укрінформ".

Микола Караченцов – актор театру і кіно, найбільш відомий за ролями у фільмах "Собака на сіні", "Благочестива Марта", "Ярославна, королева Франції", "Пригоди Електроніка", "Трест, який лопнув", "Білі роси", "Батальйони просять вогню", "Людина з бульвару Капуцинів", "Раз, два — горе не біда!", "Кримінальний квартет", "Світла особистість", "Дежа вю" та ін