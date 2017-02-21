Відома німецька актриса Маріка Рекк виявилася радянської шпигункою

Актриса почала співпрацювати з КДБ з 1940-х років.

Маріка Рекк співпрацювала з КДБ

Одна з найбільш знаменитих німецьких актрис післявоєнного періоду Маріка Рекк, згідно з розсекреченими документами з архіву Федеральної розвідувальної служби Німеччини, виявилася радянської шпигункою, повідомляє The Guardian

Рекк співпрацювала з Комітетом державної безпеки (КДБ) СРСР з 1940-х років. Її завербував її менеджер Хайнц Хоффмайстер, який вже співпрацював з СРСР. Як зазначає видання, яку конкретно роль грала Рекк в передачі даних і яку саме інформацію вона надавала Москві, невідомо. Передбачається, що чоловік Рекк режисер Георг Якобі також був шпигуном.

Мережа агентів, що отримала назву "Крона", членом якої була Рекк, була відповідальна за передачу даних військової розвідки, включаючи інформацію про план "Барбаросса" і Курську битву. Мережу очолював радянський розвідник Ян Черняк, який отримав прізвисько "Людина без тіні".

Актрису викрили співробітники секретної розвідувальної служби Західної Німеччині (Організація Гелена), і відповідний запис був вперше зроблений у 1951 році.

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