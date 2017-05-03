В Україну вже прибули делегації з 36 країн-учасниць "Євробачення"

27 конкурсантів вже провели репетиції на головній сцені конкурсу.

Учасники "Євробачення" прибувають в Україну Eurovision.tv

На міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2017" , який цього року пройде в Києві, вже прибули представники 36 країн-учасниць. Про це на своїй сторінці в Twitter написав віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко.

"На "Євробачення 2017" уже прибули делегації з 36 країн-учасниць, 27 конкурсантів вже провели повномасштабні репетиції на головній сцені", - написав він.

На #Євробачення2017 уже прибули делегації із 36-ти країн-учасниць, 27 конкурсантів уже провели повномасштабні репетиції на головній сцені. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 3 травня 2017 р.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.