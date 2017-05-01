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В Україні пройде перший фестиваль військово-патріотичного кіно

1 травня в 09:09

"Позивний "Зеніт" покаже історії бійців АТО.

АТО ВСУ Широкино
На кінофестивалі у Києві покажуть історії бійців АТО
Прес-центр АТО/Facebook
В Україні пройде перший фестиваль військово-патріотичного кіно. Покажуть на ньому п'ять документальних фільмів про життя бійців АТО.

"Урочисте відкриття першого Фестивалю військового патріотичного кіно "Позивний Зеніт" відбудеться у четвер, 4 травня, о 17:00 в кінотеатрі українського кіно "Ліра" (Київ, вул. Велика Житомирська, 40). Фестиваль триватиме протягом місяця в мережі кінотеатрів КП "Київкінофільм": "Ліра", "Флоренція", "Факел", "Старт", "Промінь", "Дніпро", "Лейпциг", кінотеатр ім. Т. Шевченка", - повідомили в Держкіно, пише "Укрінформ".

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Раніше повідомлялося, що 18 травня в прокат вийде український повнометражний художній фільм "Чужа молитва".

За матеріалами: Укрінформ
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