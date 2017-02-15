В Україні планують створити аналог "Оскара"

Церемонія вручення премії відбудеться вже 20 квітня.

Одеський кінофестиваль ініціював створення аналога "Оскара" в Україні

Одеський міжнародний кінофестиваль виступив ініціатором створення Української кіноакадемії, яка буде вручати Національну кінопремію – аналог "Оскара" . Про це на своїй сторінці на Facebook написала керівник PR-відділу ОМКФ Катерина Звездина.

"Щоб не мучити вас довгими описами, скажу просто - це український Оскар! Церемонія вручення вже 20 квітня, у зв'язку з чим ми з командою хвилюємося вже тиждень і готуємося на надсвітловій швидкості", написала вона.

Церемонія вручення премії "Оскар" у цьому році відбудеться 26 лютого. Рекорд за кількістю номінацій цього року встановив мюзикл "Ла-Ла Ленд", представлений в 14 категоріях, у тому числі "Кращий фільм", "Кращий режисер", "Кращий оригінальний сценарій". Райан Гослінг і Емма Стоун, які зіграли головні ролі у фільмі, номіновані в категоріях "Кращий актор" і "Краща актриса".