В Чехії можуть примусово ексгумувати рештки відомого українського письменника Олександра Олеся

У могилі українця збираються поховати іншу людину.

Рештки Олександра Олеся на Ольшанському кладовищі у Празі можуть примусово ексгумувати Ігор Булига

Рештки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії, можуть бути примусово ексгумовані.

Як стало відомо DT.UA, у могилі Олеся на Ольшанському кладовищі у Празі збираються поховати іншу людину.

Як відомо, Олександр Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі, розміром у 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тисяч гривень — ред.). За словами представників місцевої української громади, донедавна ренту за могилу Олеся сплачував, за власною ініціативою, громадянин Чехії та виходець з України Володимир Михайлишин. Однак нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся. За словами українських діаспорян, перепоховання заплановано на 12:00 3 січня 2017 року, плани щодо подальшого поховання рештків Олеся та його дружини невідомі .

Міністр інформації Юрій Стець зазначив у коментарі DT.UA, що відповідні державні установи вже поінформовані про проблему і намагаються вирішити її. У свою чергу, на прохання про офіційний коментар Міністерства закордонних справ з цього приводу, у прес-службі МЗС попросили DT.UA надіслати до міністерства інформаційний запит.