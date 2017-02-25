Україну на "Євробаченні" цього року представить гурт O.Torvald

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В Києві відбувся фінал Національного відбору учасника пісенного конкурсу.

O.Torvald отримали право представляти Україну на "Євробаченні" у цьому році

Сьогодні в Києві відбувся фінал Національного відбору на "Євробачення" , в рамках якого був визначений конкурсант, який представлятиме нашу країну на конкурсі в цьому році. За результатами голосування журі та глядачів переможцем відбору став гурт

У фіналі брали участь "Сальто Назад", MELOVIN, O. Torvald, ILLARIA, TAYANNA і ROZHDEN.

Найвищу оцінку журі (6) отримала TAYANNA, а найнижчий бал (1) дістався гурту "Сальто назад". Глядачі віддали максимальний бал MELOVIN, 5 балів від глядачів отримали O.Torvald, а найнижчий – ILLARIA.

Таким чином, з результатом 10 балів право представляти Україну на "Євробаченні" цього року отримав гурт O.Torvald . Варто відзначити, що O.Torvald і TAYANNA отримали однакову кількість балів, але оскільки гурт отримав більшу кількість балів від глядачів, що саме він буде представляти нашу країну на конкурсі в цьому році.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.