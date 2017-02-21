Українському кіно не вистачає професійної школи – композитор Сергій Куценко

На думку композитора, українське кіно знаходиться в стані "одвічного творчого пошуку".

Українське кіно знаходиться в стані "одвічного творчого пошуку"

Композитор Сергій Куценко, який написав музику для першого повнометражного українського 3D-мультфільму "Микита Кожум'яка", в інтерв'юрозповів про те, чого не вистачає українським фільмам для окупності та успіху у глядача.

"Бракує хоча б 500 кінозалів. Бракує також хорошої школи в кожній конкретній професії: актор, режисер, оператор. Так само нам заважає відсутність практики і школи, замінене великою кількістю міфів. А світ — стандартизований: там всі взаємозаміннt. Ми ж перебуваємо в стані одвічного творчого пошуку. А глядач ходить в першу чергу на школу — візуально-драматургічний стандарт, а потім вже на творчий пошук", заявив він.

На думку Куценко, в Україні велика кількість людей заробляють рекламою і музичними відео і ці звички привносять в кіно, тоді як кінематографічна мова і рекламна — часто діаметрально протилежні. "Ми — дуже древня нація, але молода держава. Знаєте, у льотчиків є позивний — "свій-чужий". Отож на культурному рівні ми поки що не "свої" в європейській спільноті. Адже ту якість, у якій зараз, наприклад, знімає телеканал "Культура", телеканал "Меццо" не показуватиме. Інтерес предметний починається лише тоді, коли ти відповідаєш стандартові", додав він.

Читайте повністю інтерв'ю Катерини Константинової з Сергієм Куценко в свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".