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Українсько-німецький фільм про Донбас буде показаний на Берлінале

16 січня в 14:22

Карина "Школа №3" потрапила в програму Generation 14+.

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"Школа №3" буде показана на Берлінале
cultprostir.ua
Берлінський міжнародний кінофестиваль оприлюднив програму, в яку був відібраний українсько-німецький фільм "Школа №3", повідомляється на сайті фестивалю.

Картина буде показана у програмі Generation 14+, в яку відбирають фільми про дітей і підлітків. Показ картини відбудеться 15 лютого.

Герої фільму – 13 підлітків зі школи №3 в Миколаївці, що в Донбасі – розповідають про свої сподівання та страхи. Фільм "Школа №3" є кіноверсією вистави "Миколаївка", створеної "Театром переселенця". Режисерами вистави "Миколаївка" були Наталя Ворожбит і Георг Жено.

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Раніше повідомлялося про те, що картина Філіпа Сотніченко під назвою "Син" в лютому минулого року представляла Україну на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно в Клермон-Феррані.

За матеріалами: DT.UA
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Теги фільм Україна кіно
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