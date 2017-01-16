Українсько-німецький фільм про Донбас буде показаний на Берлінале

Карина "Школа №3" потрапила в програму Generation 14+.

"Школа №3" буде показана на Берлінале cultprostir.ua

Картина буде показана у програмі Generation 14+, в яку відбирають фільми про дітей і підлітків. Показ картини відбудеться 15 лютого.

Герої фільму – 13 підлітків зі школи №3 в Миколаївці, що в Донбасі – розповідають про свої сподівання та страхи. Фільм "Школа №3" є кіноверсією вистави "Миколаївка", створеної "Театром переселенця". Режисерами вистави "Миколаївка" були Наталя Ворожбит і Георг Жено.

Раніше повідомлялося про те, що картина Філіпа Сотніченко під назвою "Син" в лютому минулого року представляла Україну на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно в Клермон-Феррані.