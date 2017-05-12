Визначено черговість виступів фіналістів Євробачення

Український учасник виступить у фіналі Євробачення під номером 22.
Як пише "УНІАН", представники 26 країн виступатимуть у такому порядку: 1. Ізраїль 2. Польща 3. Білорусь 4. Австрія 5. Вірменія 6. Нідерланди 7. Молдова 8. Угорщина 9. Італія 10. Данія 11. Португалія 12. Азербайджан 13. Хорватія 14. Австралія 15. Греція 16. Іспанія 17. Норвегія 18. Великобританія 19. Кіпр 20. Румунія 21. Німеччина 22. Україна 23. Бельгія 24. Швеція 25. Болгарія 26. Франція.
Нагадаємо, напередодні відбулися півфінальні виступи учасників конкурсу.
25 лютого стало відомо, що Україну цього року на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.УНІАН