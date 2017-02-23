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Український гурт LATEXFAUNA представив перший кліп

23 лютого в 11:46

Кліп розповідає історію юнака, який слідує за своєю мрією.

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Головний герой кліпу слідує за мрією, яка його не полишає
скриншот видео
Український гурт LATEXFAUNA представив кліп на пісню Surfer. Відео було опубліковане на офіційному каналі колективу на YouTube.

Ролик розповідає про юнака, який живе у сніжному Києві, однак у нього, є мрія, яка його не полишає. Режисером кліпу став Володимир Журавкін, оператором Євген Губренко, а продюсером стала Ірина Пігаль.

"Знімали в -20. Все сприяло тому, щоб передати ідею. Потратили всі наші заощадження і дуже замерзли. Дуже тішить те, що не стали знімати перший кліп, як це зазвичай роблять молоді групи: з гітарками і піанінками на білих фонах. А з'явилися винятково в епізодах", розповідає соліст гурту Дмитро Зезюлін.

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Раніше повідомлялося про те, що українська студія Gloria FX і ізраїльський режисер Ваня Хейман отримали нагороду за кращі візуальні ефекти для кліпу "Up & Up" гурту Coldplay.

За матеріалами: DT.UA
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Теги кліп гурт
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