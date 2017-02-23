Український гурт LATEXFAUNA представив перший кліп

Кліп розповідає історію юнака, який слідує за своєю мрією.
Ролик розповідає про юнака, який живе у сніжному Києві, однак у нього, є мрія, яка його не полишає. Режисером кліпу став Володимир Журавкін, оператором Євген Губренко, а продюсером стала Ірина Пігаль.
"Знімали в -20. Все сприяло тому, щоб передати ідею. Потратили всі наші заощадження і дуже замерзли. Дуже тішить те, що не стали знімати перший кліп, як це зазвичай роблять молоді групи: з гітарками і піанінками на білих фонах. А з'явилися винятково в епізодах", розповідає соліст гурту Дмитро Зезюлін.
Раніше повідомлялося про те, що українська студія Gloria FX і ізраїльський режисер Ваня Хейман отримали нагороду за кращі візуальні ефекти для кліпу "Up & Up" гурту Coldplay.DT.UA