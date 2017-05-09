Українська п'єса отримала премію престижного німецького фестивалю

Україна вперше була представлена на фестивалі Heidelberger Stückemarkt.

Україна вперше була представлена на фестивалі Heidelberger Stückemarkt

У травні Україна вперше стала почесним гостем престижного німецького театрального фестивалю Heidelberger Stückemarkt. У Німеччині були представлені театральні проекти від українських режисерів, драматургів, перформерів, які сьогодні є в авангарді актуального, експериментального театру.

Однією з найяскравіших подій фестивалю стала відзнака молодого українського драматурга Ольги Мацюпи. За свою нову п'єсу "Екологічна Балада" вона отримала вищу премію фестивалю – п'ять тисяч Євро.

Крім того, свої п'єси представили також Київський театр "Золоті Ворота", Львівський ТЮГ, театр "ДАХ". Ще один проект, який викликав цікавість у фестивальної аудиторії запропонував режисер і перформер Антон Романов. Він присвятив свою акцію анексії Криму (сам Романов народився в Криму), тобто теперішнім трагічним взаєминам України і РФ. Актуальний проект "Де Схід?" від Аліка Сардаряна та Наталії Ворожбит - монологи про війну на Донбасі – також викликав сильні емоції.

На думку куратора української програми Павла Ар'є, вітчизняний театр має пропонувати Європі болючі теми нашого сьогодення, позначати ті проблеми, які потребують вирішення.

Детальніше про подію читайте у свіжому номері щотижневика "Дзеркало тижня. Україна".