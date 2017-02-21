У США виявлений невідомий роман Волта Вітмена

Роман був написаний в 1852 році.

Знайдено роман Волта Вітмена, написаний у 1852 році Wikimedia commons

Невідомий роман американського письменника Волта Вітмена був виявлений в архівах газети Sunday Dispatch. Як повідомляє The Guardian , роман називався "Життя і пригоди Джека Енгла" і був опублікований без вказівки автора.

Роман був опублікований в кількох випусках газети в 1852 році, в період, коли Вітмен почав роботу над першою поетичною збіркою "Листя трави", який був опублікований трьома роками пізніше.

Виявлений роман був опублікований в альманасі Walt Whitman Quarterly Review і доступний для вільного скачування. За словами головного редактора альманаху, роман може повністю перевернути уявлення про трансформацію Вітмена з прозаїка на поета.

"Життя і пригоди Джека Енгла" розповідає про адвоката-сироту, який намагається обдурити свого клієнта з метою заволодіти його статками. Імовірно, історія була заснована на ситуації з минулого Вітмена, оскільки його батько був обманутий адвокатом.

The Guardian

Волт Вітмен - один з найбільш відомих американських поетів. Збірка віршів "Листя трави", перше видання якого вийшло в 1855 році, вважається однією з книг, що мали найбільший вплив на англомовну поезію середини XIX століття. У "Листі трави" Вітмен, в числі іншого, одним з перших поетів, які пишуть англійською мовою, застосував вільний вірш (верлібр).

Раніше в Великобританії був виданий одне з незакінчених оповідань Джона Роналда Руела Толкієна. Толкієн почав роботу над "Історією Куллерво" у 1914 році під час навчання в коледжі Оксфордського університету. Казка, яка розповідає історію про проклятого сироту з надприродними здібностями, заснована на фінському епосі Калевала. Хоча Толкієн так і не закінчив твір, розповідь лягля в основу його подальших творів і вигаданої мови.