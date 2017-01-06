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У США почався відбір номінантів на кінопремію "Оскар"

6 січня в 01:30

Претенденти на премію стануть відомі 24 січня.

Оскар
У США почалася компанія по відбору претендентів на "Оскар".
Американська академія кіномистецтв оголосила про старт кампанії з відбору номінантів на найпрестижнішу в світі кінопремію – "Оскар". У четвер, 5 січня, академія почала розсилку бюлетенів, які будуть доставлені більш ніж 6 тисячам кіноакадеміків, що мають право голосу при відборі номінантів.

Заповнені бюлетені кіноакадеміки повинні повернути до міжнародної аудиторсько-консалтингової фірми PricewaterhouseCoopers, яка з 1934 року регулярно займається підрахунком голосів при присудженні кінопремії, повідомляє "ТАСС".

PricewaterhouseCoopers завершить прийом заповнених бюлетенів 13 січня.  Конверти, що спізнилися хоча б на хвилину, до розгляду не приймаються.

Претенденти на "Оскар" стануть відомі 24 січня, після чого відбудеться другий тур голосування. Він завершиться 21 лютого.

Як повідомлялося, кіноакадемія вже назвала номінантів на премію в категорії "Кращий іноземний фільм". Претендував на потрапляння в шорт-лист фільм "Українські шерифи" Романа Бондарчука в нього не ввійшов.

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Американська кіноакадемія обрала фільми, які увійшли в шорт-лист, 85 картин, що стало рекордом для даної категорії. Попередній рекорд був встановлений в 2014 році, коли зарубіжні країни подали на здобуття премії 83 заявки.

89-та церемонія вручення премії "Оскар" за досягнення у галузі кінематографа відбудеться 26 лютого 2017 року в Лос-Анджелесі.

За матеріалами: ТАСС
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