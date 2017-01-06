У США почався відбір номінантів на кінопремію "Оскар"

Претенденти на премію стануть відомі 24 січня.
Заповнені бюлетені кіноакадеміки повинні повернути до міжнародної аудиторсько-консалтингової фірми PricewaterhouseCoopers, яка з 1934 року регулярно займається підрахунком голосів при присудженні кінопремії, повідомляє "ТАСС".
PricewaterhouseCoopers завершить прийом заповнених бюлетенів 13 січня. Конверти, що спізнилися хоча б на хвилину, до розгляду не приймаються.
Претенденти на "Оскар" стануть відомі 24 січня, після чого відбудеться другий тур голосування. Він завершиться 21 лютого.
Як повідомлялося, кіноакадемія вже назвала номінантів на премію в категорії "Кращий іноземний фільм". Претендував на потрапляння в шорт-лист фільм "Українські шерифи" Романа Бондарчука в нього не ввійшов.
Американська кіноакадемія обрала фільми, які увійшли в шорт-лист, 85 картин, що стало рекордом для даної категорії. Попередній рекорд був встановлений в 2014 році, коли зарубіжні країни подали на здобуття премії 83 заявки.
89-та церемонія вручення премії "Оскар" за досягнення у галузі кінематографа відбудеться 26 лютого 2017 року в Лос-Анджелесі.ТАСС