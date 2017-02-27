У ролику з покійними знаменитостями на "Оскарі" показали живу людину

Замість фотографії Джанет Паттерсон в ролик потрапив знімок Джен Чепман.

Замість портрета Джанет Паттерсон був використаний знімок Джен Чепман Variety

У Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премії "Оскар", яка супроводжувалася кількома гучними помилками. Зокрема, у ролику, присвяченому покійним знаменитостям, з'явився знімок живої людини, повідомляє Variety

До списку діячів кінематографа, які пішли з життя у минулому році, потрапила австралійський художник по костюмах Джанет Паттерсон. Вона чотири рази номінувалася на "Оскар" за роботу над фільмами "Піаніно", "Портрет леді", "Оскар і Люсінда" і "Яскрава зірка". Ім'я і професія Паттерсон у ролику були вказані вірно, але замість її фотографії організатори використали знімок австралійського продюсера Джен Чепман.

"Я була спустошена використанням мого знімка замість портрета моєї давньої подруги і соратника Джанет Паттерсон. Я вмовляла її агентів перевірити фотографію, яка буде використана в ролику, але їм було сказано, що Академія тримає все під контролем. Джанет була справжньою красунею і номінувалася на "Оскар" чотири рази, дуже шкода, що помилка не була виправлена", заявила Чепман в коментарі виданню.

Нагадаємо, що церемонія вручення премії "Оскар" відбулася в Лос-Анджелесі в ніч на 27 лютого. Вона завершилася помилковим врученням нагороди в категорії "Кращий фільм" мюзиклу "Ла-Ла Ленд". Помилка була відразу ж виправлена і статуетку отримав фільм "Місячне сяйво".