У мережу достроково витікла фінальна серія "Шерлока"

Повна версія епізоду була розміщена на Google Drive, проте незабаром стала недоступною для напливу глядачів. Серію вже можна знайти на торрентах.
Прем'єра епізоду "Остання справа" повинна була відбутися опівночі з 15 на 16 січня, проте вже 14 січня він став швидко поширюється в мережі — у високій якості (файл близько 1,4 ГБ), дубляжі російського Першого каналу і без логотипів.
Яким чином епізод потрапив в мережу, залишається невідомим, проте витік міг відбутися через онлайн-сервіс російського Першого каналу, де серії з'являються відразу після виходу в ефір.
Раніше вийшов тізер до фінального епізоду "Шерлока".