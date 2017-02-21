У мережі з'явилася сцена з фільму "Красуня і чудовисько" з Еммою Уотсон

На відео потрапила сцена з піснею Белль.

У мережу виклали сцену з "Красуні і чудовиська" Кинопоиск

У мережі з'явилася сцена з фільму "Красуня і чудовисько", який стане перезапуском класичного мюзиклу студії Disney.

На відео потрапила сцена, в якій героїня співає пісню по дорозі в бібліотеку.

Фільм розповість історію принца Адама, якого чаклунка перетворила на чудовисько за те, що він був злим, самозакоханим і грубим. Щоб зняти чари з себе і слуг свого замку, йому необхідно навчитися бути добрим, кохати і бути коханим. Це має відбутися до того, як з троянди, яку йому подаровала Чарівниця, впаде остання пелюстка. Красуня Белль потрапляє в зачарований замок, щоб врятувати свого батька, який став бранцем Чудовиська.

Режисером картини виступив Білл Кондон. Роль Белль дісталася Еммі Уотсон, а Чудовисько зіграє Ден Стівенс. У фільмі також знялися Люк Еванс (Гастон), Юен МакГрегор (Люм'єр), Емма Томпсон (місіс Поттс), Іен МакКаллен (Когсворт) та інші.

Раніше був опублікований тизер серіалу "Зоряний шлях".