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У Львові пишно відзначили китайський Новий рік

28 січня в 22:54

У місті відбулася хода "вогняних драконів".

Львов Китайский новый год
Львів відзначив Новий рік за східним календарем
У Львові почали відзначати китайський Новий рік, який святкуватиметься три дні поспіль.

У місті відбулося лазерне шоу, показові виступи учнів школи кунг-фу і хода "вогняних драконів", яких пронесли по площі Ринок китайські студенти.

"У Китаї Новий рік вважають святом весни, оскільки природа вже пробуджується від зимового сну. Це - найважливіший з традиційних китайських свят", - повідомили у львівському центрі міжнародної громадської організації "Культурно-дослідницький центр України та Китаю "Ланьхва".

Свято китайського Нового року у Львові включає в себе ярмарки, новорічну вечірку, кулінарні майстер-класи від китайського ресторану, спортивні шоу, дитячу анімацію, виступи фольклорних колективів.

За місячним календарем сьогодні, 28 січня, настав новий рік Півня. Саме сьогодні китайці, в якій би країні світу вони не жили, відзначають наймасовіший своє свято – Чуньцзе або свято Весни.

За матеріалами: Укрінформ
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