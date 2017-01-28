У Львові пишно відзначили китайський Новий рік

У місті відбулася хода "вогняних драконів".
У місті відбулося лазерне шоу, показові виступи учнів школи кунг-фу і хода "вогняних драконів", яких пронесли по площі Ринок китайські студенти.
"У Китаї Новий рік вважають святом весни, оскільки природа вже пробуджується від зимового сну. Це - найважливіший з традиційних китайських свят", - повідомили у львівському центрі міжнародної громадської організації "Культурно-дослідницький центр України та Китаю "Ланьхва".
Свято китайського Нового року у Львові включає в себе ярмарки, новорічну вечірку, кулінарні майстер-класи від китайського ресторану, спортивні шоу, дитячу анімацію, виступи фольклорних колективів.
За місячним календарем сьогодні, 28 січня, настав новий рік Півня. Саме сьогодні китайці, в якій би країні світу вони не жили, відзначають наймасовіший своє свято – Чуньцзе або свято Весни.Укрінформ