У Лос-Анджелесі вручили премії MTV Movie & TV Awards - 2017

Найкращим акторам кіно, серіалів і телешоу дістався "Золотий попкорн".

26-я церемонія MTV Movie & TV Awards пройшла в театрі Shrine Auditorium. Ведучим вечора став американський актор, комік, співак, сценарист і продюсер Адам Дівайн. На червоній доріжці церемонії з'явилися такі знаменитості, як Емма Уотсон, Кара Делевінь, Снуп Догг, Галь Гадот, Зендая, Зара Ларссон, Зак Ефрон і інші, повідомляє ABC News.

Премією MTV Movie & TV Awards нагороджують кращих акторів і відзначають кращі американські фільми, серіали і телевізійні шоу. Лауреати премії отримують статуетку "Золотий попкорн". Починаючи з 1992 року, церемонію організовує канал MTV.

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