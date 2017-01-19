У Лос-Анджелесі відбулося вручення премії People's Choice Awards

Райан Рейнольдс і Дженніфер Лоуренс отримали премії у категорії "Улюблений актор" і "Улюблена актриса".

Джонні Депп став володарем премії People's Choice Awards Кинопоиск

У Лос-Анджелесі пройшла 43 церемонія вручення премії People's Choice Awards, тріумфатором якої стала Еллен ДеДженерес. Актриса і телеведуча отримала відразу три нагороди, а загальна кількість перемог у номінаціях премії досягла 20, повідомляється на сайті заходи

Мультфільм "У пошуках Дорі" був визнаний улюбленим фільмом, Райан Рейнольдс – улюбленим актором, а Дженніфер Лоуренс - улюбленою актрисою. Джонні Депп був удостоєний нагороди в категорії "Улюблена кіноікона".

Список переможців в основних категоріях:

Улюблений фільм: "У пошуках Дорі"



Улюблений актор: Райан Рейнольдс



Улюблена актриса: Дженніфер Лоуренс



Улюблений екшн-фільм: "Дедпул"



Улюблений актор в екшен-фільм: Роберт Дауні-молодший



Улюблена актриса в екшен-фільм: Марго Роббі



Улюблений голос в анімаційному фільмі: Елен ДеДженерес



Улюблений комедійний фільм: "Дуже погані матусі"



Улюблений актор в комедійному фільмі: Кевін Харт



Улюблена актриса в комедійному фільмі: Мелісса Маккарті



Улюблений драматичний фільм: "До зустрічі з тобою"



Улюблений актор в драматичному фільмі: Том Хенкс



Улюблена актриса в драматичному фільмі: Блейк Лайвлі



Улюблений триллер: "Дівчина в поїзді"



Улюблений сімейний фільм: "У пошуках Дорі"



Улюблена кіноікона: Джонні Депп



Улюблений блокбастер: "Фантастичні звірі і де їх шукати"

Раніше повідомлялося про те, що "Ла-Ла Ленд" став лідером за кількістю виграних статуеток "Золотий глобус". Він переміг у всіх семи номінаціях, де був представлений, таким чином устновив новий рекорд в історії "Золотого глобуса".