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У Лос-Анджелесі відбулося вручення премії People's Choice Awards

19 січня в 12:41

Райан Рейнольдс і Дженніфер Лоуренс отримали премії у категорії "Улюблений актор" і "Улюблена актриса".

джонни депп
Джонні Депп став володарем премії People's Choice Awards
Кинопоиск
У Лос-Анджелесі пройшла 43 церемонія вручення премії People's Choice Awards, тріумфатором якої стала Еллен ДеДженерес. Актриса і телеведуча отримала відразу три нагороди, а загальна кількість перемог у номінаціях премії досягла 20, повідомляється на сайті заходи.

Мультфільм "У пошуках Дорі" був визнаний улюбленим фільмом, Райан Рейнольдс – улюбленим актором, а Дженніфер Лоуренс - улюбленою актрисою. Джонні Депп був удостоєний нагороди в категорії "Улюблена кіноікона".

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Список переможців в основних категоріях:

Улюблений фільм: "У пошуках Дорі"

Улюблений актор: Райан Рейнольдс

Улюблена актриса: Дженніфер Лоуренс

Улюблений екшн-фільм: "Дедпул"

Улюблений актор в екшен-фільм: Роберт Дауні-молодший

Улюблена актриса в екшен-фільм: Марго Роббі

Улюблений голос в анімаційному фільмі: Елен ДеДженерес

Улюблений комедійний фільм: "Дуже погані матусі"

Улюблений актор в комедійному фільмі: Кевін Харт

Улюблена актриса в комедійному фільмі: Мелісса Маккарті

Улюблений драматичний фільм: "До зустрічі з тобою"

Улюблений актор в драматичному фільмі: Том Хенкс

Улюблена актриса в драматичному фільмі: Блейк Лайвлі

Улюблений триллер: "Дівчина в поїзді"

Улюблений сімейний фільм: "У пошуках Дорі"

Улюблена кіноікона: Джонні Депп

Улюблений блокбастер: "Фантастичні звірі і де їх шукати"

Раніше повідомлялося про те, що "Ла-Ла Ленд" став лідером за кількістю виграних статуеток "Золотий глобус". Він переміг у всіх семи номінаціях, де був представлений, таким чином устновив новий рекорд в історії "Золотого глобуса".

За матеріалами: DT.UA
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Теги фільм актриса актор премія Рейнольдс
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