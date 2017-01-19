У Лос-Анджелесі відбулося вручення премії People's Choice Awards

Райан Рейнольдс і Дженніфер Лоуренс отримали премії у категорії "Улюблений актор" і "Улюблена актриса".
Мультфільм "У пошуках Дорі" був визнаний улюбленим фільмом, Райан Рейнольдс – улюбленим актором, а Дженніфер Лоуренс - улюбленою актрисою. Джонні Депп був удостоєний нагороди в категорії "Улюблена кіноікона".
Список переможців в основних категоріях:
Улюблений фільм: "У пошуках Дорі"
Улюблений актор: Райан Рейнольдс
Улюблена актриса: Дженніфер Лоуренс
Улюблений екшн-фільм: "Дедпул"
Улюблений актор в екшен-фільм: Роберт Дауні-молодший
Улюблена актриса в екшен-фільм: Марго Роббі
Улюблений голос в анімаційному фільмі: Елен ДеДженерес
Улюблений комедійний фільм: "Дуже погані матусі"
Улюблений актор в комедійному фільмі: Кевін Харт
Улюблена актриса в комедійному фільмі: Мелісса Маккарті
Улюблений драматичний фільм: "До зустрічі з тобою"
Улюблений актор в драматичному фільмі: Том Хенкс
Улюблена актриса в драматичному фільмі: Блейк Лайвлі
Улюблений триллер: "Дівчина в поїзді"
Улюблений сімейний фільм: "У пошуках Дорі"
Улюблена кіноікона: Джонні Депп
Улюблений блокбастер: "Фантастичні звірі і де їх шукати"
Раніше повідомлялося про те, що "Ла-Ла Ленд" став лідером за кількістю виграних статуеток "Золотий глобус". Він переміг у всіх семи номінаціях, де був представлений, таким чином устновив новий рекорд в історії "Золотого глобуса".DT.UA