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У Києві відбулася прем'єра вистави про жінок Івана Франка

27 грудня в 14:20

Постановку "Таїна буття" здійснив режисер Андрій Май.

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Вистава "Таїна буття" Фото Василь Артюшенко, DT.UA

У театрі ім. Івана Франка новий спектакль "Таїна буття" за п'єсою сучасного українського драматурга Тетяни Іващенко. У центрі сюжету — особисте життя Івана Франка. Ольга Рошкевич, Ольга Хоружинська, Целіна Зигмунтовська — чому долі цих жінок пов'язані з ім'ям письменника.

Автори вистави намагаються показати суть творчості, трагічну постать художника, позбутися стереотипів, що багато років супроводжуюють ім'я Івана Франка в свідомості масового глядача.

Ролі у виставі грають відомі театральні актори — народна артистка України Галина Яблонська, народний артист України Олег Шаварський, Дмитро Чернов, Віра Зінєвич, Анастасія Добриніна.

Детальніше про долю письменника читайте в статті Оксани Загакайло для DT.UA "Кохання Франка".

За матеріалами: DT.UA
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Теги вистава театр
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